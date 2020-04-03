 

Мнение: Какие деньги?

03.04.2020, 19:45, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин против того, чтобы начать раздавать финансовую помощь на руки в условиях нерабочих дней, объявленных из-за коронавируса, так как это неподъемно для бюджетов регионов. "Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее", – заявил Собянин в интервью "Первому каналу".

Для того и не вводится режим ЧС. Нет ЧС – нет обязанности платить людям. Зато появляется приятная возможность переложить плитку, завезти зимой снег на Тверскую, да много еще для чего деньги нужны.

Источник: Эль Мюрид



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