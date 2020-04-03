Коронавирус в России и реакция властей

03.04.2020, 19:40, Новости дня

В России множатся случаи неразберихи, связанные с противоречивыми указаниями начальников разных уровней по поводу ограничительных мер для граждан. Московский мэр Сергей Собянин то вводит (начиная с 3 апреля) пропуска, позволяющие передвигаться в городской черте, то отменяет их – во всяком случае, отодвигает на неопределенный срок.

То же самое касается посещения магазинов. Глава Минпромторга Денис Мантуров в пятницу попросил местные органы власти разъяснить, что ходить в крупные гипермаркеты и супермаркеты, а также на рынки и ярмарки разрешено, даже если те находятся не вблизи проживания граждан. Раньше на это был наложен строгий запрет, а на его нарушителей накладывали чувствительные штрафы. Вопрос – вернут ли деньги тем, кто уже оштрафован.

С перемещением на машине по Москве также сплошные загадки. Спикер городской думы Алексей Шапошников в передаче на Первом канале заявил, что в салоне теперь можно находиться только по одному человеку, если они не приходятся друг другу ближайшими родственниками, иначе штраф – сообщают СМИ. При этом действующим законодательством такие меры не предусмотрены.

И так куда ни кинь взгляд. Особенно страдают пожилые люди. В соцсетях много пишут о пожилых, которые по выработавшейся годами привычке хранили деньги в Сбербанке на книжках. Сейчас в результате карантинных мер отдельные филиалы банка закрылись, и некоторые пенсионеры оказались отрезанными от единственного источника пополнения средств. А добраться до дежурных филиалов СБ для них проблематично, поскольку пенсионеры, как и другие льготные категории лиц, лишены права на бесплатный проезд.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что в условиях коронавируса все власти ведут себя не слишком последовательно и в зависимости от поступающей информации меняют свои решения. Однако, по его словам, в результате того, что сделали российские законодатели разных уровней, получился «абсолютный правовой хаос».

«И теперь разобраться в том, кто и какие решения принимает, каким именно нормативным актам мы подчиняемся на законной основе, совершенно не понятно, – констатировал он. – Это действительно проблема, не говоря уж о том, что все ограничительные и в чем-то репрессивные меры, которые принимаются, в том числе Госдумой, создают опасность того, что полицейский режим в стране сохранится и после окончания пандемии».

Многие эксперты в контексте двух телеобращений к народу президента РФ Владимира Путина в своих комментариях склоняются к выводу, что тот фактически уклонился от того, чтобы взять на себя всю полноту ответственности, однако стремится показать, что все находится под контролем.

Путин занимает положение «некого царя, парящего над всей политической системой», говорит Андрей Колесников. В то же время, по его мнению, между главой кабмина Михаилом Мишустиным и мэром Сергеем Собяниным, существует определенное разделение труда: «Мишустин принимает меры экономического характера, касающиеся, в частности, поддержки населения, а Собянин берет на себя всю остальную составляющую борьбы с коронавирусом, включая репрессивную. Мэр Москвы становится лицом этой борьбы. В этом смысле только Путин избегает ответственности за происходящее».

Но здесь есть нюанс, уточняет политолог: как ни крути, режим в России основан на власти одного лица.

«Поэтому что бы ни делалось, все завязывается на нем и ложится на него с точки зрения ответственности. Отчасти, возможно, с этим связано довольно существенное падение рейтинга президента в марте», – резюмировал Андрей Колесников.

В свою очередь, депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин в комментарии Русской службе «Голоса Америки» подчеркнул, что в подобных ситуациях всегда много неразберихи. Как ему представляется, в то время как одни административные органы предлагают свои варианты решения проблемы, другие им сопротивляются.

«К сожалению, этого практически невозможно избежать. Видимо, еще несколько дней такое состояние неопределенности продлится. Ты можешь что-то делать только на свой страх и риск и не знаешь, вправе ли ты это делать. Да, сейчас еще не действует режим, позволяющий задерживать транспортные средства и штрафовать нарушителей. Но никто не знает, что будет завтра».

Вообще нынешняя ситуация не предполагает усиления примата законности, утверждает Сергей Митрохин: «Недавно Мосгордума приняла акт, который имеет очень мало общего с законностью. В соответствии с документами, нарушителям режима, в частности, грозит изъятие транспортного средства на несколько месяцев. Вне зависимости от того, представляет человек потенциальную угрозу (ввиду коронавируса) для окружающих или нет. Тут уже отсутствует всякая логика. Но призвать депутатов «Единой России» (у них в палате большинством) к здравому смыслу не удалось».

Порою властями принимаются решения, которые создают проблемы для граждан, а не помогают в борьбе с коронавирусом, заключил политик.