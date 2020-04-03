Три губернатора подали в отставку после обращения Путина о передаче регионам полномочий по борьбе с коронавирусом

03.04.2020, 19:35, Новости дня

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление президенту РФ об отставке по собственному желанию. На официальном сайте администрации региона говорится, что Илюхин уходит со своего поста в связи с переходом на новую должность. Он занимал пост губернатора с 2011 года.

Отставка Илюхина стала третьей за вчерашний день. До него о сложении полномочий заявили еще двое губернаторов – глава республики Коми Сергей Гапликов и глава Архангельской области Игорь Орлов. Это произошло через несколько часов после обращения Владимира Путина к россиянам, в котором президент заявил о продлении до конца апреля режима “нерабочей недели” в России из-за вспышки COVID-19. Также Путин объявил о передаче полномочий по введению режима чрезвычайной ситуации на региональный уровень, чтобы именно региональные власти определяли, кто именно из предприятий будет работать во время режима карантина, а кто нет, и какие именно ограничительные меры в регионе будут вводиться.

Однако, по мнению председателя краевого законодательного собрания Валерия Раенко, отставка Владимира Илюхина никак не связана с пандемией коронавируса. “Сегодня в регионе налажена работа оперативного штаба, который принимает все необходимые решения. Обстановка – одна из самых спокойных в стране”, – заявил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова критиковала камчатского губернатора из-за недостаточных мер по борьбе с коронавирусом. Она рассказала, что Камчатский край при наличии шести приборов тестирования и возможности проводить 600 исследований в сутки не произвел и не запросил у Роспотребнадзора ни одну тест-систему.

Ранее 2 апреля сразу два губернатора подали в отставку – глава республики Коми Сергей Гапликов и глава Архангельской области Игорь Орлов.

Гапликов сообщил, что решил уйти в отставку после “долгих и серьезных размышлений”. Его полномочия истекали в 2021 году.

Игорь Орлов возглавлял область с 2012 года. Архангельский губернатор входил в пятерку глав регионов с наиболее низкой оценкой деятельности – на этом сказывались не только протесты против свалки в Шиесе, но и провал выстроенной им системой управления регионом.

Врио губернатора Архангельской области вместо Игоря Орлова назначен Александр Цыбульский, который раньше возглавлял Ненецкий автономный округ. Вместо него Владимир Путин назначил губернатором Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного, заместителя Цыбульского.