 

В Азербайджане с 5 апреля выходить на улицу можно будет только по СМС

03.04.2020, 19:35, Новости дня

В Азербайджане с 5 апреля ужесточается режим карантина из-за коронавируса, выходить на улицу можно будет только после отправки СМС-соообщения, в котором надо указать цель выхода, сообщил оперативный штаб при правительстве страны. Аналогичные правила уже действуют в некоторых регионах России, в том числе Нижегородской области и Татарстане. 

Сообщение придется отправить на бесплатный номер 8103, разрешено выходить только по трем поводам: 

для обращения к врачам,
покупки продуктов или лекарств, для визита в банк или на почту,
для похорон близкого родственника.

На визит к врачам отводится 2 часа, передвигаться можно в пределах района и города, разрешение на покупку продуктов также дается на два часа, но его можно получать только раз в день. В ответ должно прийти СМС-сообщение, в нем будет указано время, в течение которого человек может покинуть дом. Пока оно не получено, выходить из квартиры нельзя: за это будут штрафовать. Как рассказал замначальника Управления общественной безопасности, полковник МВД Азиз Багишев, сообщение также будет отражаться на планшетах, которые будут у сотрудников полиции. “Остановив человека, полиция сможет проверить, разрешено ему выходить из дома или нет”, – пояснил он. 

Без отправки СМС – по служебному удостоверению – из дома смогут выходить: 

сотрудники администрации президента Азербайджана и аппарата правительства, 
депутаты парламента и сотрудники его аппарата,
руководители центральных и местных органов  власти и их замы, 
уполномоченный по правам человека и сотрудники его аппарата,
руководители принадлежащих государству юридических лиц, 
сотрудники МИД и Минсельхоза Азербайджана, 
медики государственных и частных больниц, 
полицейские и работники судов, адвокаты, 
журналисты и работники СМИ, 
сотрудники иностранных диппредставительств и международных организаций. 

Также разрешение на выход из дома для работника на портале icaze.e-gov.az могут оформить его работодатели, отдельный список на том же портале будет составлен для волонтеров. 

В Азербайджане, по последним данным, заболели коронавирусной инфекцией более 400 человек, 5 уже умерли. 

 



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