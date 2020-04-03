В Азербайджане с 5 апреля выходить на улицу можно будет только по СМС

03.04.2020, 19:35, Новости дня

В Азербайджане с 5 апреля ужесточается режим карантина из-за коронавируса, выходить на улицу можно будет только после отправки СМС-соообщения, в котором надо указать цель выхода, сообщил оперативный штаб при правительстве страны. Аналогичные правила уже действуют в некоторых регионах России, в том числе Нижегородской области и Татарстане.

Сообщение придется отправить на бесплатный номер 8103, разрешено выходить только по трем поводам:

для обращения к врачам,

покупки продуктов или лекарств, для визита в банк или на почту,

для похорон близкого родственника.

На визит к врачам отводится 2 часа, передвигаться можно в пределах района и города, разрешение на покупку продуктов также дается на два часа, но его можно получать только раз в день. В ответ должно прийти СМС-сообщение, в нем будет указано время, в течение которого человек может покинуть дом. Пока оно не получено, выходить из квартиры нельзя: за это будут штрафовать. Как рассказал замначальника Управления общественной безопасности, полковник МВД Азиз Багишев, сообщение также будет отражаться на планшетах, которые будут у сотрудников полиции. “Остановив человека, полиция сможет проверить, разрешено ему выходить из дома или нет”, – пояснил он.

Без отправки СМС – по служебному удостоверению – из дома смогут выходить:

сотрудники администрации президента Азербайджана и аппарата правительства,

депутаты парламента и сотрудники его аппарата,

руководители центральных и местных органов власти и их замы,

уполномоченный по правам человека и сотрудники его аппарата,

руководители принадлежащих государству юридических лиц,

сотрудники МИД и Минсельхоза Азербайджана,

медики государственных и частных больниц,

полицейские и работники судов, адвокаты,

журналисты и работники СМИ,

сотрудники иностранных диппредставительств и международных организаций.

Также разрешение на выход из дома для работника на портале icaze.e-gov.az могут оформить его работодатели, отдельный список на том же портале будет составлен для волонтеров.

В Азербайджане, по последним данным, заболели коронавирусной инфекцией более 400 человек, 5 уже умерли.