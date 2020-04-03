Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 млн

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03.04.2020, 19:30, Новости дня

Количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 1 млн человек, свыше 50 тыс. скончались, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«ВОЗ сообщили о свыше 1 миллиона подтвержденных случаев COVID-19, в том числе свыше 50 тысячи смертей. Но мы знаем, что это больше, чем кризис в области здравоохранения. Мы все знаем о глубоких социальных и экономических последствиях пандемии», – сказал он, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему в разных странах разная смертность от коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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