Арестован обвиняемый в злоупотреблении полномочиями генерал МВД

03.04.2020, 19:30, Новости дня

Заместитель начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков, задержанный по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест, арестован на два месяца Басманным судом, сообщили в пресс-службе суда.

«Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 июня в отношении Бирюкова А. А., которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия»)», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Ирины Морозовой.

Также суд арестовал на два месяца следователя МВД РФ по особо важным делам Александра Брянцева, задержанного накануне вместе с Бирюковым и замначальника следственного департамента МВД Александром Краковским.

«Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 июня в отношении Брянцева А. Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия»)», – добавила пресс-секретарь суда.

Напомним, СК предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями Краковскому, Бирюкову и Брянцеву, задержанным по подозрению в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.