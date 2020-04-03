«Хватались за последнюю соломинку»: Страдавшему от рака легких Илье Олейникову не помогла пуповинная кровь

03.04.2020, 19:30, Разное

О жизни и смерти лучшего друга Ильи Олейникова рассказали Юрий Стоянов и врач Валерий Савельев. Звезды легендарного «Городка» не стало почти 8 лет назад, онкологическая болезнь прервала его жизненный путь в 65 лет, несмотря на усилия близких.

Уникальный творческий союз Олейникова и Стоянова на отечественной эстраде существовал 23 года. Они встретились на съёмочной площадке и больше двух десятилетий были не просто партнерами на сцене, а самыми близкими и родными людьми. «Три человека, которые сделали меня счастливым: жена, мама и мой партнер», — говорит Стоянов, даже не пытаясь сдержать слез. Здесь же на сцене он узнает о смертельной болезни Олейникова — онкологии легких, уже поразившей его голосовые связки. Но ни на секунду не усомниться в том, что им не удастся победить коварный недуг.

Друзья и родные так и не сказали артисту о причине его нездоровья, но вместе с ним прошли тот мучительный путь химиотерапии и лазерного облучения, который обрекает больного на страдания, но слишком часто оказывается бессильным в неравной борьбе. Юрий Стоянов говорит о мужестве друга, который, превозмогая слабость и постоянную тошноту, шутил на съёмках, не пропустив из-за болезни ни одного рабочего дня.

О последних днях актера вспоминает его армейский приятель – врач Валерий Савельев. Поездка в Болгарию незадолго до кончины была лучшим моментом в истории болезни Ильи Олейникова. Он буквально ожил, о чем с радостью и надеждой рассказывала по телефону его «лучшая в мире жена» Ирина Викторовна. Благодаря ей, считает Савельев, он и прожил гораздо дольше, чем предрекали медики. А лечение стволовыми клетками было уже той «последней соломинкой», за которую они хватались перед его уходом в вечность.