 

Мнение: Авангард на телеге

03.04.2020, 19:25, Разное

Интервью с А. Д. Сарабьяновым:

В ноябре 1921 года несколько телег месили грязь  Вятской губернии. На них советскому народу везли картины Кандинского, Родченко, Степановой, Фешина… В одном маленьком городке эта выставка сгинула. И вот, спустя сто лет, один известный исследователь забрел в подвал местного краеведческого музейчика, главными экспонатами которого были чучела медведей разве что. И в этом подвале…

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7965/

UPD: более подробный доклад Шагиной несколько лет назад

Источник: Шакко



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