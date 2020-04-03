Певец Манучаров открыл онлайн-курсы артистического мастерства

03.04.2020, 19:16, Новости дня

«Один из моих знакомых еще недавно писал у себя в соцсетях, что вся история с вирусом – выдумки, а теперь уже четвертый день лежит в реанимации. Он заразился», – рассказал газете ВЗГЛЯД певец Вячеслав Манучаров. По его мнению, самоизоляция остается единственным способом остановить распространение вируса.

«Наша страна оказалась более подготовленной, чем многие страны Европы и Азии, где сейчас бушует пандемия. Надеюсь, мы справимся с угрозой. Но если мы не будем оставаться дома, то ничего не получится, – подчеркнул актер, певец и телеведущий Вячеслав Манучаров. – Мы победим, только если будем вместе. Самоизоляция сейчас жизненно необходима. Коронавирус смертельно опасен. Люди, которые считают, что новая инфекция не страшнее гриппа или ОРВИ, ошибаются. Каждый день по всему миру умирают люди».

Собеседник посетовал на то, что близкие ему люди до недавних пор проявляли по поводу угрозы вируса опасное легкомыслие. «Один из моих знакомых еще недавно уверял, что вся история с вирусом – выдумки. Он просто ходил по улицам, ездил в метро без маски и писал в соцсетях, что вся история с коронавирусом – ерунда, что все это некая пиар-акция. А теперь уже четвертый день лежит в реанимации – у него как раз и нашли коронавирус», – поделился Манучаров.

«Многие думают: меня это обойдет стороной. Я не хочу никого пугать, но это реально страшная угроза», – подчеркнул собеседник.

Манучаров рассказал, что лично он карантин проводит на даче за городом вместе с семьей. При этом считает важным поддерживать хорошую форму, поэтому он оборудовал одну из комнат под фитнес-зал и практически каждый занимается. «Также мы всей семьей регулярно наводим в доме чистоту», – рассказал актер. Но главное, подчеркнул собеседник, это строжайшее соблюдение самоизоляции.

Чтобы проводить время с пользой, Манучаров решил открыть онлайн-курсы по актерскому мастерству. «Они помогут людям получить новые навыки, и просто поддержат их в нынешнее непростое время, когда приходится оставаться дома», – отметил Манучаров. «На курсы только за сутки записалось уже 164 человека. Приятно чувствовать себя нужным даже в условиях самоизоляции», – добавил по этому поводу артист.

Накануне сообщалось, что число жертв коронавируса в мире достигло 50 тысяч человек, общее число заразившихся превысило 1 млн. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Сейчас, когда россияне обязаны соблюдать режим самоизоляции, многие учреждения культуры открывают новые просветительские онлайн-проекты. Так, накануне ректор ВГИКа Владимир Малышев рассказал газете ВЗГЛЯД об открытии доступа к видеотеке этого ведущего киновуза страны.

В конце марта крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для самообучения пользователей, вынужденных оставаться дома. Доступ открыт в рамках акции #МыВместе. Информация о сервисах размещена на сайте ДоступВсем.рф. Преимущество дистанционного обучения студентов уже оценили в Общественной палате.