В Петербурге пес несколько часов просидел рядом с телом умершего хозяина

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03.04.2020, 19:15, Разное

В Санкт-Петербурге собака несколько часов охраняла тело хозяина. О случившемся сообщил очевидец в социальных сетях.

Местный житель рассказал, что рядом с его домом умер человек, который гулял с белым лабрадором. Животное не понимало, что произошло с хозяином, и не подпускало к нему ни врачей, ни правоохранителей. “Приехавшие на место сотрудники полиции и скорой помощи посмотрели на происходящее, постояли и уехали”, – приводит слова свидетеля “Комсомольская правда”.

Труп исчез на следующее утром. Собаки тоже не оказалось на месте. Очевидец надеется, что кто-нибудь из родственников умершего заберет к себе животное, передает ИА “Невские новости”.



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