Honor View 30 Pro можно заполучить за 1 рубль в честь юбилея бренда

03.04.2020, 19:09, Разное

Любой пользователь ценой всего в 1 рубль может выиграть смартфон Honor View 30 Pro. Соответствующую акцию проводит китайский бренд в рамках собственного юбилея.

В 2020 году фирма отпразднует свое 7-летие. В рамках акции, которая пройдет по этому поводу, пользователи имеют возможность выиграть смартфон Honor View 30 Pro численностью семь единиц, а также фитнес-браслеты Band 5, Bluetooth-наушники Sport Pro AM66, смарт-часы Magic Watch 2 46 mm, а также купоны на получение скидки в сумме 500/800/1000 рублей.

Флагманская модель Honor View 30 Pro компания представила в конце ушедшего года на территории Китая. Она обладает 6,57-дюймовым дисплеем с отверстием для фронтальной камеры на 32+8 Мп. Главная камера получила модули разрешением 12+40 Мп, а также объектив на 8 Мп с трехкратным оптическим зумом. Работает смартфон на семинанометровой платформе Kirin 990, объем аккумулятора составляет 4100 мАч, присутствует модуль бесконтактной оплаты NFC, но механизм не работает из-за отсутствия сервиса Google Pay.

Ранее представители Honor огласили цену нового смартфона 30S. Гаджет представит собой устройство среднего уровня с поддержкой сети пятого поколения, чипсетом Kirin 820, основной камерой с главным датчиком на 64 Мп. Приобрести аппарат можно будет за 380 американских долларов.