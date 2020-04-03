 

Что произошло за ночь 3 апреля

03.04.2020, 19:07, Разное

Коротко.

  • В Чечне ввели комендантский час. Глава республики Рамзан Кадыров запретил ее жителям выходить из дома с 8 вечера и до 8 утра из-за распространения коронавируса.

  • Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку из-за перехода на новую должность. Он стал третьим главой региона за сутки, объявившим о своем уходе.

  • В Китае 4 апреля объявили днем траура по умершим из-за коронавируса. В этот день в стране приспустят все флаги и отменят развлекательные мерооприятия. Утром будет объявлено трехминутное молчание, в знак скорби также будут звучать сирены, гудки автомобилей, поездов и кораблей. Общее число жертв по всему миру превышает 53 тысячи. 

  • Московская полиция будет останавливать автомобили и уточнять цель поездки, рассказали в столичном оперштабе. Поехать в другой район на своей машине или такси можно только в случае серьезной необходимости.

  • Правительство выделит деньги на квартиры для 221 ветерана Великой Отечественной войны. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, документ с соответствующим предложением уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. О какой именно сумме идет речь, он не уточнил.

    • Источник: Новая газета



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