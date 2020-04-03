Что произошло за ночь 3 апреля

Коротко.

Правительство выделит деньги на квартиры для 221 ветерана Великой Отечественной войны. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, документ с соответствующим предложением уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. О какой именно сумме идет речь, он не уточнил.