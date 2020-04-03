 

«Калашников» показал единственный в мире образец автомата-карабина

03.04.2020, 18:53, Новости дня

Концерн «Калашников» опубликовал видео, на котором показал единственный в мире образец одноименного автомата-карабина, в разработке которого в 1952 году принимал участие конструктор Михаил Калашников.

В подписи к видео, опубликованному на YouTube, говорится, что образец проходил испытания и достаточно хорошо себя зарекомендовал, однако разработки были прекращены, «поскольку к концу 1950-х годов в СССР уже достаточно удачно велась разработка легкого автомата».

В конце января группа компаний «Калашников» выкупила у «НПО «Курганприбор» 41% акций разработчика авиационных ракет новосибирского «Института прикладной физики» (ИПФ).



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