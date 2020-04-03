Ольга Бузова показала поцелуй Константина Богомолова и Ксении Собчак в своем клипе

03.04.2020, 18:53, Разное

Российская ведущая и певица Ольга Бузова выпустила новый клип на актуальную тему для нынешнего периода «Давай останемся дома». В ролике артистка показала других знаменитостей, включая целующихся Константина Богомолова и Ксению Собчак.

Клип отечественная знаменитость сняла вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Для создания этого творения пара не выходила на улицу, весь процесс прошел в домашних условиях. Поэтому Ольга Бузова предстала перед зрителями в клетчатой рубашке и пижаме, а не в привычно провокационном одеянии.

Звезда призвала подключиться к проекту своих коллег по творческому цеху. Например, в ролике можно увидеть моменты домашнего отдыха Екатерины Варнавы, Филиппа Киркорова, Михаила Галустяна и многих других. Бывшая ведущая скандального проекта «Дом-2» Ксения Собчак отправила кадры, где она целуется с супругом Константином Богомоловым. Актер Андрей Гайдулян продемонстрировал, как переодевается с возлюбленной, а популярный исполнитель Сергей Жуков выставил напоказ процедуру приготовления вкусной пищи в компании собственных детей.

«Нам некуда бежать. Я просто хочу одним тобой жить», – пропела Ольга Бузова, мотивируя, тем самым, влюбленных людей на самоизоляцию в период пандемии коронавируса Covid-19.