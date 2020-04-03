Специалистов войск РХБЗ собрались отправить в сербский военный городок

03.04.2020, 18:53, Новости дня

Специалисты войск РХБ защиты Минобороны РФ могут быть задействованы для дезинфекции военного городка в городе Бачка Пола, где в настоящее время выявлены случаи заболевания коронавирусом сербских военнослужащих, сообщили в российском военном ведомстве.

В пресс-релизе Минобороны, поступившем в газету ВЗГЛЯД, говорится, что на аэродроме «Батайница» (20 км северо-западнее г. Белград, Республика Сербия) под руководством министра обороны Сербии Александра Вулина состоялось первое совместное совещание российских и сербских военных специалистов по определению возможных районов применения прибывшей в Сербию российской помощи.

«В ходе консультаций было предложено использовать российские врачебно-сестринские бригады в населенных пунктах Республики Сербия, в которых сложилась наиболее сложная эпидемиологическая обстановка – Белград, Чуприя, Валево, Нови Сад, Ниш, Крагуевац, Кикинда», – говорится в сообщении.

Также в военном ведомстве рассказали, что 4 апреля в Белграде в здании военно-медицинской академии пройдет расширенное совещание с участием представителей Минздрава и Минобороны Сербии, на котором будут определены наиболее приоритетные объекты для работы российских военных специалистов и прибывшей техники по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Вулин поблагодарил Россию, которая направила своих военных специалистов в Сербию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. «Мы очень благодарны Российской Федерации за ту помощь, которую она оказывает», – сказал он.

«Это сотрудничество показывает, что теперь Сербия никогда не будет больше одной. Президенты Александр Вучич и Владимир Путин действительно подружились, и в этой тяжелой ситуации, когда COVID-19 действительно охватил весь мир, РФ помогает именно Сербии. Полезные ресурсы, которые РФ могла бы использовать у себя дома, она отдала Сербии, чтобы мы могли побороть эту болезнь», – добавил сербский министр.

В пятницу в Сербию прибыл первый Ил-76 Воздушно-космических сил России, на борту которого находятся специалисты и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом. В общей сложности в республику будет отправлено 11 самолетов.

Напомним, РФ по поручению президента Владимира Путина создала авиационную группировку для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом.