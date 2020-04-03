Экс-супруг Татьяны Навки Александр Жулин в третий раз стал отцом

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03.04.2020, 18:53, Разное

Экс-супруг Татьяны Навки Александр Жулин пояснил на своей официальной странице в социальной сети Instagram о прибавлении в семье. Олимпийский призёр по фигурному катанию в третий раз стал отцом.
Александр Жулин после развода с олимпийской чемпионкой, с которой прожил фактически 14 лет, взял в жёны новую избранницу, которой стала Наталья Михайлова, также являющаяся фигуристкой. В ходе совместной жизни она родила возлюбленному в 2013 году дочь, а 3 апреля спортсмен официально объявил о появлении ещё одной девочки в семье. Учитывая, что у него есть ещё одна дочь от Татьяны Навки, 56-летний чемпион мира и Европы в третий раз стал отцом. Он с радостью об этом написал, заявив, что дети – это счастье, а также признался 33-летней супруге в любви, поблагодарив её за чудо. Одной из первых, кто поздравил тренера, стала его бывшая жена. Она порадовалась за коллегу по льду, но отметила, она и её дочь Александра надеялись на появление брата.

Помимо Татьяны Навки, Александр Жулин получил поздравления и от других отечественных знаменитостей. Анна Семенович отметила, девочки приносят наибольшее счастье семье. Игорь Николаев написал о важности беречь друг друга, в чём его поддержала жена Юлия Проскурякова. Также добрые слова в адрес знаменитого отца высказала актриса Екатерина Шпица и певица Юлианна Караулова. Публикация начала быстро набирать популярность и одобрительные лайки.



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