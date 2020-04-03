Эксперт Центра противодействия коррупции: Мы не исключаем, что Кулик может понадобиться новому генпрокурору, и предполагаем, что его могут вернуть

03.04.2020, 18:49, Новости дня

Закрытие дела против бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика о незаконном обогащении может привести к его возвращению в систему правоохранительных органов, заявил юрист, эксперт Центра противодействия коррупции Андрей Савин в комментарии “РБК-Украина”.

“Человек не может быть виновен по статье, которой уже нет. Поэтому здесь вопрос не к прокурорам и, тем более, не об их бездействии. Напротив, прокуроры и НАБУ быстро расследовали дело Кулика о незаконном обогащении и направили его в суд еще в 2016 году. Затем Голосеевский суд намеренно это дело почти не рассматривал, очевидно из-за занимаемой Куликом на то время должности в ГПУ. Как известно, Кулика активно поддерживал бывший генпрокурор Юрий Луценко, он был у него был прокурор для особых поручений”, – сказал Савин.

Он напомнил, что Кулик был уволен из ГПУ по закону, поскольку отказался пройти аттестацию, и о восстановлении его в должности не может идти речи.

“Но мы не исключаем что такой “ценный кадр” может понадобиться новому генеральному прокурору Ирине Венедиктовой. Поэтому предполагаем, что его могут вернуть. Договорятся в Окружном административном суде Киева или что-то еще придумают. Кулик удачно служил Луценко поэтому его так называемые “таланты” могут понадобиться. Политические преследования, фабрикация дел для пиара и еще длинный “послужной” список”, – сказал юрист.

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл дело против Кулика, которого обвиняли в незаконном обогащении, 2 апреля. Ходатайство подал заместитель руководителя САП Максим Грищук. Прокурор Андрей Касьян на заседании пояснил, что прокуратура вынуждена просить о закрытии дела в связи с решением Конституционного Суда, который признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Политический эксперт Владимир Цыбулько называл Кулика “прокурорским порученцем олигарха Игоря Коломойского”. По его словам, Кулик – член так называемого клуба спонсоров нынешней власти, поэтому в ближайшее время дело “рассыплется”, а через полгода экс-прокурор сможет добавить к своему состоянию еще несколько миллионов компенсации, говорил Цыбулько в марте в комментарии “РБК-Украина”.