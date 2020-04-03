Главой таможни Уманский предлагал назначить “кассира” Клименко, а руководителем налоговой – куму Южаниной – журналист

03.04.2020, 18:49, Новости дня

Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский зашел на пост в Кабинет Министров Дениса Шмыгаля для решения проблем, накопленных при премьерстве Алексея Гончарука, но он вместо этого занялся распределением портфелей, пишет в статье на сайте “112 Украина” журналист Игорь Смолов.

“И если с заместителями министра проблем не возникло (Олег “10 тысяч долларов за подпись” Мельник и Светлана “Птичка Тигипко” Воробей быстро заняли должности заместителей министра), то со смещением председателей ГТС и ГНС не сложилось. Он был настолько занят попытками “сбить” [Максима] Нефьодова и [Сергея] Верланова (выбранных на открытых конкурсах), что не удосужился подать правительству адекватный секвестр бюджета. Проект Уманского был вдребезги разбит депутатами и общественностью. Такой “подставы” Шмыгаль Уманскому не простил”, – отмечает автор.

Он добавил, что сам Уманский занимал должности при предыдущих президентах – Петре Порошенко и Викторе Ющенко.

“Перейдем к самому интересному. Накануне увольнения Уманский “сливает” представление на увольнение Нефьодова и Верланова. Однако не публикует не менее важный документ – штатное расписание запланированных им назначений после увольнения Нефьодова и Верланова. Фамилии, которые фигурируют в этом штатном расписании, идут полностью в разрез с декларируемыми планами Уманского. Позже “слитые” Уманским проекты распоряжений о возложении выполнения обязанностей председателя ГНС на [Михаила] Титарчука и председателя ГТС на [Роберта] Зелди, которые оказались в распоряжении издания LB.ua, являются ничем иным, как выписками из повторного обращения Уманского к Шмыгалю, осуществленного “задним числом” для прикрытия предыдущих планов”, – написал журналист.

Он отметил, что на должность и.о. председателя ГНС Уманский предлагал назначить Евгения Бамбизова.

“Да, того самого Евгения Бамбизова, который занимал должность главы Офиса крупных налогоплательщиков ГФС. Того самого Евгения Бамбизова, который, как утверждает издание “Главком”, только через подконтрольные ему фирмы конвертировал более 4 млрд грн. Общая сумма покрытых им коррупционных схем достигает 45 млрд грн! Пребывания его на посту сопровождалось тотальным “беспределом” – схемы с НДС, “случайные” штрафы для “Арселор Митал” и “Фокстрота” и авансовый сбор налогов с налогоплательщиков с целью закрытия недостачи, от которых бюджет страдает до сих пор”, – утверждает автор.

Главой таможни Уманский предлагал назначить “кассира” Александра Клименко – главы налоговой времен президента Виктора Януковича, а руководителем налоговой – куму нардепа от “Европейской солидарности” Нины Южаниной, заявил Смолов.

“На должность и. о. заместителя председателя ГНС Уманский предлагал назначить Людмилу Демченко, которая приходится кумой Нине Южаниной – “бухгалтеру” Порошенко. Людмила Демченко – начальник ГФС в г. Киеве, за четыре года пребывания на посту ни разу не выполнила план налоговых поступлений. Однако запомнится как упрямый противник люстрации, объектом которой она является и которую пытается избежать с помощью поддельного удостоверения “Участника боевых действий”, крышеванием крупнейших “конвертаторов” Украины – людей с ОПГ “Стрелка” и “Стакана”, а также тем, что была фигурантом многочисленных журналистских расследований. Людмила Демченко зашла так далеко, что не боялась “налить” через фирмы членов семьи и выводить деньги в офшоры, – написал он. – На должность председателя ГТС вместо Нефьодова он предлагал Василия Поезда – “кассира” Клименко – [Андрея] Головача, а позже [Романа] Насирова и [Юрия] Продана в таможенном направлении ГФС”.

На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов. Со второй попытки депутаты назначили министром финансов Сергея Марченко.