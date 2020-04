Россия отправила в США аппараты ИВЛ, которые производит находящаяся под санкциями компания

03.04.2020, 18:49, Новости дня

В медицинском грузе, который Россия отправила США 1 апреля для борьбы с коронавирусом, были аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые произвела находящаяся под американскими санкциями компания, сообщило агентство РБК.

Первым на производителя аппаратов ИВЛ обратил внимание британский блогер Роберт Ли. Он опубликовал в Twitter фото груза, на которых можно рассмотреть аппараты “Авента-М”.

Among the supplies delivered by the An-124-100 are Aventa-M ventilators produced by the Ural Instrument Engineering Plant (UPZ). 9/https://t.co/BhVjLhFSOK pic.twitter.com/Hl9KGEP1IE

— Rob Lee (@RALee85) April 1, 2020

Их выпускает Уральский приборостроительный завод (УПЗ), который входит в концерн “Радиоэлектронные технологии” (КРЭТ). КРЭТ, в свою очередь, является частью российской государственной корпорации “Ростех”.

США ввели санкции против “Ростеха” и КРЭТ в 2014 году в связи с агрессией РФ против Украины.

РБК отмечает, что КРЭТ попал в самый жесткий санкционный список SDN: американским гражданам и организациям запрещено совершать c ним какие-либо транзакции. Любая “дочка” КРЭТ автоматически попадает под те же ограничительные меры.

Бывший старший советник американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Брайан О’Тул сказал агентству, что правительство США не имело права покупать товары у КРЭТ. Единственное исключение – если OFAC выпустило специальную лицензию на сделку, связанную с подсанкционной компанией.

30 марта президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что Россия отправила США “очень, очень большой” самолет с медоборудованием. “Это очень мило”, – подчеркнул американский президент, он не уточнил других подробностей по поводу груза.

1 апреля в России сообщили, что в США вылетел Ан-124 “Руслан” минобороны РФ с оборудованием. “Первый канал” назвал его “медпомощью”, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков – “помощью гуманитарного характера”.

2 апреля Госдепартамент США сообщил, что закупил у США необходимое для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты. Стоимость груза американская сторона не уточнила. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сказала ТАСС, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций, а другую – США.

По состоянию на 3 апреля, по данным CNN, в США зарегистрировано 245 658 случаев заражения коронавирусом, 6069 человек погибли. США занимают первое место в мире по числу инфицированных.