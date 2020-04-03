Карантинная неделя: как ее провели президент, артисты и простые люди

03.04.2020, 18:42, Новости дня

Подходит к концу первая неделя, которую ранее президент РФ объявил нерабочей. Однако поскольку угроза распространения коронавируса все еще достаточно высока, и пик не пройден, Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.

О том, как сам глава государства провел первую карантинную неделю, в "Прямом эфире" рассказал автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.

Он отметил, что все мы видели новое обращение президента к россиянам и дистанционные совещания с правительством и полпредами.

"Но это лишь небольшая, публичная часть работы главы государства", — говорит Зарубин. Телеведущий сообщил, что совещание правительства продолжилось в закрытом режиме. Президент обсудил с кабмином, в частности, экономические последствия пандемии. Кроме того, важные текущие вопросы глава государства обсуждает и в ходе многочисленных телефонных разговоров.

Также Зарубин сообщил, что Путин регулярно сдает тест на коронавирус, так что "все нормально, можно не переживать".

В эфир программы о том, как они проводят время на самоизоляции, рассказали и известные артисты.

Худрук московского Театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, например, признался, что домашнее заточение ему скрашивают собака и Пушкин.

Артист также считает, что необходимо "дезинфицироваться" крепким алкоголем, однако доктор Александр Мясников развеял надежды на действенность этого метода. Не рекомендовали этот метод эксперты и для снятия стресса.

А вот обычные москвичи в условиях изоляции задаются вопросами, над которыми ранее не задумывались. Например, сколько времени нужно провести продукту в микроволновке, чтобы погиб коронавирус? Не увозили ли из их домов заболевших этой заразой, и нужно ли об этом информировать соседей подцепившего коронавирус?

Как дезинфицируются подъезды и транспорт? И как все-таки в нынешней ситуации можно передвигаться по городу, не нарвавшись на штраф?

Москвичам об этом в эксклюзивном интервью рассказывает заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Ответы на эти и другие насущные вопросы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".