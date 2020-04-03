Из-за коронавируса изменилось расписание движения поездов из Пензы в Москву, Самару и Казань

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03.04.2020, 18:42, Новости дня

Из-за коронавируса изменилось расписание движения некоторых поездов из Пензы. Об этом со ссылкой на официальную информацию РЖД передает ГТРК "Пенза".

Как сообщается, принято решение временно прекратить движение нескольких поездов из Пензы в Москву, Самару и Казань. Они отменяются с 7-8 апреля.

Как прокомментировали в РЖД, в нынешней ситуации из-за угрозы дальнейшего распространения коронавирусной инфекции большинству граждан крайне сложно планировать свои дальние поездки. Корректировка расписания коснется только тех поездов, спрос на которые сейчас составляет менее 25%. Либо речь идет об отмене дублирующих поездов.

Например, до 12 декабря отменен дневной поезд-экспресс "Самара – Пенза". С 7 апреля перестает курсировать поезд "Пенза — Москва". Отменяется прямой поезд до Казани. Пока все изменения в расписание внесены на период до 12 декабря. Также меняется движение поездов в южных направлениях через Пензенскую область, например, "Самара — Адлер".

Полный список поездов с измененным расписанием опубликован на официальном сайте компании.

Безусловно, одной из главных задач компании является сохранение стабильного межрегионального сообщения. Это важно как для населения, так и для экономики страны, подчеркнули в РЖД. Малые населенные пункты не останутся без постоянного железнодорожного сообщения. У проезжающих поездов появятся дополнительные остановки, отметили в компании.

Как известно, вернуть деньги за билеты можно до 1 июня. При этом дополнительные сборы взиматься не будут.

Текст:

ГТРК "Пенза"



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