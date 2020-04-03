Российских военных врачей направят в самые сложные районы Сербии

03.04.2020, 18:42, Новости дня

Врачи, эпидемиологи и вирусологи Вооруженных сил РФ будут направлены в населенные пункты Сербии, где сложилась самая тяжелая эпидемиологическая ситуация. Речь идет о Белграде, Чуприи, Валево, Нови Саде, Нише, Крагуеваце и Кикинде, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Напомним, 3 апреля РФ направила своих специалистов на помощь Сербии. Военно-транспортные самолеты Ил-76 за 11 рейсов должны перебросить в Республику 87 врачей и 16 единиц специальной техники.

По последним данным, на аэродроме "Батайница" приземлился пятый российский транспортник, а шестой вылетел в Сербию.

Сейчас в Сербии заболели коронавирусом COVID-19 свыше тысячи человек. 31инфицированный умер.