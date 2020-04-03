Дочь Гордона Рамзи сходила на свидание с сыном известного шеф-повара: реакция ее отца

03.04.2020, 18:31, Разное

Вчера известный шеф-повар Джино Д’Акампо анонсировал первый эпизод шоу Gordon, Gino and Fred: American Road Trip, в котором участвует со своим знаменитым коллегой – Гордоном Рамзи, а также метрдотелем Фредом Сирие. Судя по видео, съемки дались Гордону непросто, в частности потому, что ему предстояло “раскусить” свою дочь Матильду, которая отправилась на свидание без его ведома. И не с кем-то, а с сыном самого Джино.

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Публикация от Gino D’Acampo (@iamginodacampo)2 Апр 2020 в 8:03 PDT

Карты вскрылись тогда, когда Джино позвонил своему сыну Лучано по видеосвязи. Молодой человек сказал, что ужинает в ресторане Heddon Street Kitchen (принадлежащем Рамзи) и не один, а с Матильдой Рамзи. Когда Гордон увидел дочь, отреагировал незамедлительно: “Какого черта? Тилли! Что ты делаешь, Матильда?! Ты не сказала мне, что идешь на ужин с Лучано!” “Прости! Должно быть, забыла”, – попыталась оправдаться 18-летняя Матильда, но папу, похоже, это не успокоило. “Mamma mia!” – продолжил возмущаться Гордон. Джино Д’Акампо, напротив, этому факту был только рад, с улыбкой благословил пару и пошутил:

Огромное удовольствие знать, что твой сын видится с дочерью Гордона Рамзи. И отдельное удовольствие – наблюдать, как этот факт его злит!

Лучано Д’Акампо и Матильда Рамзи Матильда Рамзи и Сет МаккойНесмотря на попытки Матильды и Лучано быть вместе, они решили остаться просто друзьями. Эпизод шоу снимался в ноябре, а уже в феврале дочь Рамзи представила публике своего нового бойфренда по имени Сет Маккой. Матильда опубликовала милое фото, подписав его: “Я люблю тебя”.

Отметим, что у Гордона Рамзи и его жены Таны четверо взрослых детей – Меган, Джек, Холли и Матильда, а также малыш Оскар, который появился на свет в апреле 2019 года. Гордон и Тана вместе более 20 лет. Пара поженилась, когда девушке было 18. Но даже несмотря на это, сам Гордон против раннего замужества дочерей, он мечтает, чтобы они подождали хотя бы до 21 года и только тогда начали встречаться.

Семья Гордона Рамзи Джино Д’Акампо с сыновьями