Риз Уизерспун дарит учителям Америки платья в знак благодарности за их работу

03.04.2020, 18:31, Разное

Риз Уизерспун точно заслужила в этой четверти пятерку за хорошее поведение. Мало того, что она соблюдает все предписанные карантином правила, так еще и мотивирует других. Актриса решила отблагодарить учителей Америки, которые в это непростое время продолжают учить детей, и раздает платья своего бренда Draper James. Пока в планах подарить 250 нарядов. Чтобы получить платье, учительницам нужно заполнить специальную форму, а 7 апреля пройдет розыгрыш. Остальные участницы получат скидку в 25 процентов на любые изделия марки. Если акция возымеет успех, Риз продолжить устраивать розыгрыши и дальше в течение всего карантина.

Меня вдохновляет, как люди сейчас поддерживают друг друга. Во время карантина учителя ведут онлайн-уроки прямо из своих домов. Им приходится на лету разбираться в новых технологиях и платформах, чтобы оставаться на связи и учить наших детей. И честно говоря, это непростая задача. Так что мне хочется подарить им немного своей любви,

– объяснила поступок Риз.

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Публикация от Draper James (@draperjames)30 Мар 2020 в 3:00 PDT

Еще одну пятерку в дневник Риз могут поставить сериаломаны. В середине марта состоялась премьера сериала “И повсюду тлеют пожары”, в котором актриса исполнила одну из главных ролей. К слову, Риз также выступила продюсером проекта. Это экранизация литературного бестселлера писательницы Селесты Инг, вышедшего в 2017 году. Действие происходит в американском пригороде. Сериал рассказывает о противостоянии авторитетной домохозяйки мисс Ричардсон (Риз Уизерспун) и своенравной художницы Мии Уоррен (Керри Вашингтон), недавно переехавшей и не желающей мириться с чужими порядками.

Сама Риз очень гордится этим проектом: она сумела первой увидеть потенциал книги Инг. Актриса приобрела права на экранизацию романа еще до его публикации:

Когда я прочитала роман, то подумала, что он раскрывает очень сложные женские проблемы. Тогда я предложила своей подруге и продюсеру Керри Вашингтон адаптировать книгу под сценарий и создать сериал. В “И повсюду тлеют пожары” женщины страдают от проблем вне зависимости от того, богаты они или бедны. Такими героинями ты или восхищаешься, или ты их ненавидишь, но в любом случае ты их хорошо понимаешь, потому что они настоящие, ты их знаешь.