Глава МЭР рассказал о снижении административной нагрузки на бизнес в условиях коронавируса

03.04.2020, 18:30, Новости дня

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил о необходимости принять все меры, чтобы предприниматели в сложившейся ситуации тратили свои усилия исключительно на бизнес, а все их взаимодействия с административными органами были минимизированы.

«Еще одно важное направление. Мы практически полностью обнулили административную нагрузку, бизнес освобожден от проверок. Вводится мораторий на оплату штрафов. Продляются действующие лицензии. На год предлагается продлить действующие лицензии. Это касается очень многих видов бизнеса. Должно быть сделано все, чтобы предприниматели в ближайшее время тратили свои усилия исключительно на бизнес, на ведение бизнеса, в ряде случаев – и на спасение своих компаний и все взаимодействия с административными органами были минимизированы», – отметил Решетников, его слова приводятся на сайте правительства России.

«Более того, надо сказать, что введен еще и мораторий на банкротство, введен мораторий на приостановление деятельности, особенно по налоговым органам. Все эти поручения, распоряжения, решения приняты, оформлены, поэтому предприниматели должны это почувствовать», – добавил глава Минэкономразвития.

Он отмечал, что «общая оценка стоимости пакета мер поддержки бизнеса, который сейчас предлагается, составляет 1,3 трлн рублей. Из них более 600 млрд рублей, что называется, – живыми деньгами, 500 млрд рублей – это гарантии, еще достаточно видимый объем – это реструктуризация кредитов регионам, потому что поддержка региональных бюджетов тоже является крайне важной».

Ранее сообщалось, что принимаемые российским правительством антикризисные действия направлены в первую очередь на сохранение занятости населения и поддержку компаний в пострадавших отраслях. Решетников объявил о программе кредитования под ноль на цели заработной платы, если предприятия столкнутся с дефицитом средств на выплаты сотрудникам.

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