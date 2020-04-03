В Марий Эл модернизируют очистные сооружения

03.04.2020, 18:30, Новости дня

Сброс сточных вод в водоемы Марий Эл существенно уменьшится, а очистные сооружения централизованных систем водоотведения в республике будут реконструированы. Работы будут проведены в рамках президентского нацпроекта «Экология».

Глава Марий Эл Александр Евстифеев принял участие в совещании, проведенном в режиме видеоконференцсвязи министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. В ходе совещания обсуждался федеральный проект «Оздоровление Волги», информирует ГТРК «Марий Эл».

В Марий Эл в рамках реализации этого проекта работает рассчитанная на пять лет программа «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения в Республике Марий Эл». Так, в прошлом году работы начались по р. Ноля Мари-Турекского района и в г. Козьмодемьянске.

Всего же до 2024-го года в рамках реализации этой программы планируется провести шесть мероприятий, все они направлены на сокращение сбросов загрязненных сточных вод в пойму р. Волги. На это выделено более 2 млрд рублей.

В 2020-ом году по федеральному проекту «Оздоровление Волги» в Йошкар-Оле планируется начать реконструкцию очистных сооружений канализации. Введение в действие объекта предполагается на 2024 год.