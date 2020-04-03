Анна Кошмал рассказала, на что пошла ради съемок в сериале «Сваты»

03.04.2020, 18:30, Разное

Анна Кошмал пояснила о судьбе сериала «Сваты 7», а также добавила, на что она пошла ради съемок. Актриса покрасила собственные светлые волосы в черный цвет.

Актриса сериала «Сваты» Анна Кошмал, которая исполняла роль внучки Жени, поделилась историей о том, чем она пожертвовала ради съемок. На своей странице в Instagram актриса призналась, что для роли ей довелось красить свои белокурые волосы, так как по сюжету ее героиня приняла решение стать готом, которые предпочитают черные цвета.

Анна Кошмал согласилась на кардинальное изменение образа, но решила, что больше так экспериментировать не будет. После окончания 6 сезона сериала актрисе хотелось вернуть свой природный цвет, она испробовала много процедур, но полностью восстановить волосы не получилось. Позже актрисе предложили роль в сериале «Сашка», где ее героиня – с короткой стрижкой. Знаменитость дала согласие и с того момента отращивает собственные волосы, а также больше не хочет ставить опыты над ними.

Также Анна Кошмал дала ответ на частый вопрос поклонников о «Сватах 7» и сообщила, что не знает даты выхода. Она добавила, что сериал даже не досняли.