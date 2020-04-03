Сотрудничество Грузии и Украины с НАТО продолжает углубляться

03.04.2020, 18:20, Новости дня

Грузия и Украина не теряют актуальности для НАТО несмотря на сложное положение в мире, вызванное распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Так оценили в грузинском МИДе решение Североатлантического альянса предоставить Грузии и Украине дополнительный пакет помощи, предусматривающий военные учения и доступ к учебным программам НАТО.

«Наше выдающееся сотрудничество и совместимость Грузии с НАТО будут еще больше углубляться в соответствии решением, которое было принято сегодня на Министериале иностранных дел НАТО», – написал 2 апреля в «Твиттере» глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани.

Примечательно, что из-за пандемии заседание глав МИДов стран Альянса впервые прошло в дистанционном режиме, т.е. посредством видеоконференции.

«Мы решили еще больше углубить наши партнерские отношения с Украиной и Грузией, включая учения в стратегическом Черноморском регионе и совместную работу по противодействию гибридной войне. А также включая усилия по обмену большим количеством радиолокационных данных, чтобы сделать небо безопаснее для всех», – заявил по итогам министериала Генсек НАТО Йенс Столтенберг на виртуальной пресс-конференции в Брюсселе.

Грузия и НАТО

Грузия сотрудничает с НАТО с 1992 года. Грузинские военные принимали участие в международных миссиях Альянса, в том числе в Афганистане, где они находятся до сих пор. Грузия регулярно участвует в военных учениях НАТО. На территории страны действует учебно-тренировочный центр, который предназначен для совместного обучения военнослужащих из стран Североатлантического альянса, стран-партнеров и грузинских военных. НАТО активно поддерживает реформы на пути евроатлантической интеграции Грузии.

Как известно, Тбилиси уже более десяти лет выражает намерение присоединиться к Альянсу. Начиная с 2008-го года после каждого саммита руководство НАТО заверяет Грузию, что в будущем страна обязательно станет членом Североатлантического альянса, и что это зависит от успешности проведенных в стране реформ. Тем временем Россия категорически противится расширению Североатлантического Альянса на восток.

Российский проект резолюции в ООН

Грузия и Украина оказались вместе в своем протесте против аннулирования международных санкций против России. Представители Тбилиси и Киева в ООН присоединились к Великобритании, ЕС и США и заблокировали в Генассамблее ООН российский проект резолюции о солидарности в борьбе с новым коронавирусом, который помимо ряда других положений, также подразумевал снятие с России санкций.

Представительство России при ООН высказало сожаление и потребовало объяснений, хотя заранее предупредило Грузию и Украину, что их мнения в данной связи Москву не интересуют.

«Сожалеем, что небольшая группа государств-апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами… Мы были бы очень заинтересованы в том, чтобы услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования нашего проекта Декларации со стороны ЕС, США и Великобритании. При этом мы бы хотели и были бы рады избавить и освободить Украину и Грузию от этих усилий, поскольку их аргументы, как обычно надменные и политизированные, ничего не дадут для понимая большинства государств-членов», – сказано в заявлении постоянного представительства РФ при ООН.

Мнение эксперта

Профессор Тенгиз Пхаладзе из грузинского Института общественных дел, в прошлом советник бывшего президента страны Георгия Маргвелашвили, считает утверждение Североатлантическим альянсом дополнительных мер по поддержке Грузии и Украины важным решением, которое направлено на усиление этих стран.

По словам политолога, в результате аннексии Крыма, которой предшествовала оккупация Абхазии, влияние России в регионе еще больше усилилось, соответственно, присутствие НАТО в Черном море имеет «решающее значение» для обеспечения безопасности в данном регионе.

При этом Пхаладзе отмечает попытки Москвы «замять» собственные незаконные действия на фоне кризиса, вызванного пандемией. Хотя эксперт полагает, что российская резолюция скорее всего была создана для пропаганды, рассчитанной на российскую аудиторию, так как блокирование этой инициативы странами Запада «вряд ли могло оказаться неожиданностью» для Кремля.

«Послание международного сообщества в том, что, да, мир объединяется в борьбе против пандемии, но это не означает, что цивилизованное общество отказывается от международного права и вдруг закроет глаза на нарушения правовых норм каким-либо государством. Соответственно, несмотря на хаос и трагедию, вызванные в мире новым коронавирусом, Россия продолжит платить за те беззакония, которые совершила в отношение своих соседей, надменное отношение к которым она даже не пытается скрыть, конкретно и в данном заявлении своего представительства при ООН», – считает Пхаладзе.