Круизный лайнер Zaandam пришвартовался во Флориде

03.04.2020, 18:20, Новости дня

Круизный лайнер, на котором по меньшей мере два пассажира умерли от коронавируса, наконец-то пришвартовался в четверг во Флориде после двух недель в море и нескольких дней переговоров с властями штата, сначала отказывавшими судну в швартовке.

Круизному судну Zaandam и направленному ему в помощь вспомогательному судну Rotterdam разрешили выгрузить пассажиров в порту Эверглейдс после разработки детального соглашения с властями, которые опасались, что высадка пассажиров, часть которых заражены коронавирусом, отвлечет необходимые ресурсы из региона, где отмечается всплеск случаев заражения COVID-19.

Власти округа Бровард и судовладелец, компания Holland America, объявили о соглашении незадолго до того, как суда зашли в порт.

Holland America первоначально заявляла, что 45 человек с симптомами легкого гриппа будут оставаться на борту до выздоровления, однако в четверг выяснилось, что на судне болеют 26 пассажиров и 50 членов экипажа. Компания госпитализировала 13 пассажиров и одного члена экипажа, которые нуждались в медицинской помощи.

В течение почти трех недель пассажиры не могли сойти на берег. Четыре пожилых пассажира Zaandam умерли, по крайней мере двое из них скончались от COVID-19, сообщил представитель компании Carnival Corp., которая владеет судами. Тестирование на коронавирус выявило девять носителей этой болезни на борту лайнера.

На Zaandam находились 442 пассажира и 603 члена экипажа, а на Rotterdam – 808 пассажиров и 583 члена экипажа. Rotterdam был отправлен на прошлой неделе, чтобы принять некоторых пассажиров и оказать помощь Zaandam, так как лайнеру отказали в разрешении заходить в порты в Южной Америке.

Около 250 человек сообщили о симптомах гриппа начиная с 22 марта, в том числе 17 из них находились на борту Rotterdam.

Первоначально категорически настроенный против прибытия судов, губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил в среду, что он поменял свое мнение после того, как понял, что многие пассажиры – граждане США, и около 50 из них – жители штата Флорида.

В четверг он пошел дальше, заявив в интервью Fox News, что разрешение судам на стоянку и отправка критически больных пациентов в больницы является «гуманитарной задачей».

Первыми лайнер покинут жители Флориды, высадка отстальных пассажиров будет длиться до вечера пятницы.

По словам ДеСантиса, пассажиры, у которых нет симптомов вируса, будут отправлены в аэропорты и отправлены непосредственно на чартерные рейсы без прохождения через терминалы.