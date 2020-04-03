Более сотни кыргызстанцев, которых ночью выгнали из новосибирского аэропорта, расселили по хостелам

03.04.2020, 18:18, Новости дня

132 гражданина Кыргызстана, которых в ночь на 3 апреля выгнали из аэропорта Толмачево в Новосибирске, где они ждали возможности улететь на родину, были размещены в гостиницах города. Их отправят домой ближайшим чартерным рейсом, сообщается на сайте МИД Кыргызстана.

По словам дипломатов, проживание в хостелах и питание всем кыргызстанцам оплатит Миссия Международной организации по миграции в Кыргызстане. “Кыргызская диаспора в Новосибирской области также оказала содействие в обеспечении транспортом и горячим питанием”, – сказано в заявлении МИД Кыргызстана.

В ночь на 3 апреля стало известно, что из аэропорта Толмачево в Новосибирске выгнали на улицу более сотни граждан стран Центральной Азии, в основном граждан Кыргызстана. После закрытия границ и введения карантинных ограничений из-за коронавируса эти люди более двух недель жили в аэропорту, ожидая рейсов домой. Но вывоз людей до сих пор не согласован, и кто из авиакомпаний будет этим заниматься – неизвестно.

Гражданка Кыргызстана Ирина Степкичева рассказала, что накануне консул Кыргызстана пообещал найти временный ночлег для граждан Кыргызстана, а почти 200 гражданам Узбекистана, которые были в аэропорту, вообще никто не помог:

“Пока мы ждали приезда консула, узбеков – их было около 200 человек – вывели строем из аэропорта. Выезжаем из аэропорта и смотрим: вокруг здания бедные узбеки. Представляете, они без денег – ни у кого ни рубля нету! Без денег, без ночлега, их никто никуда не устроил. По-моему, консул, который обещал им борт, их просто обманул”, – рассказала женщина.

“Консул сказал, что мы можем находиться в хостелах до семи суток, государство все оплатит, диаспора будет кормить два раза в день. Дали кровати с чистым бельем, душ”, – сказала Степкичева.

Ранее 31 марта неизвестные люди в форме выгнали из аэропорта Домодедово в Москве еще одну группу застрявших трудовых мигрантов. Проведя в здании более 10 дней, они все оказались ночью на улице.

Спустя несколько дней им помог московский бизнесмен, который поселил мигрантов в нескольких коттеджах. Также им помогают с питанием неравнодушные люди. Но долго оставаться во временном жилье люди без продления регистрации в России не могут, а российские власти уже составили протокол на предпринимателя: якобы он расселил мигрантов с нарушениями.