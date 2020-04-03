Штаб Навального сообщил об исчезновении координатора Сущенко. RT утверждает, что его задержали за наркотики

03.04.2020, 18:18, Новости дня

Штаб оппозиционера Алексея Навального в Кемерове утром 3 апреля сообщил о пропаже сотрудника штаба Алексея Сущенко: об этом рассказал координатор штаба в Кемерове Станислав Калиниченко. По словам активиста, Сущенко перестал выходить на связь после того, как у него в доме прошел обыск по делу о наркотиках:

“Специально, чтобы блокировать любую поддержку и помощь. Леша успел сообщить только мне. Больше ни до кого, включая родственников, дозвониться было невозможно, все уже спали. Связи с Лешей тоже нет. Его явно увезли. Найти у него ничего не могли, так как он мне успел сказать, что у него ничего запрещенного нет, а он никогда не врет. Он важный сотрудник и активист, постоянно выступающий против преступлений власти. Это месть, естественно. Как узнать, где он, пока непонятно”, – сообщил Калиниченко.

Через несколько часов после этого прокремлевский телеканал RT, сославшись на источник в силовых структурах, сообщил о задержании Сущенко по статье о наркотиках ночью 3 апреля. По данным телеканала, при обыске в квартире координатора якобы нашли 10 грамм марихуаны, и теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы по статье 228.1 УК РФ – за сбыт наркотиков.

RT утверждает, что Сущенко признал вину в том, что “продавал наркотик, в том числе несовершеннолетнему волонтеру штаба”.

Официального подтверждения этой информации непосредственно от силовых структур нет. О том, был ли допущен к Сущенко адвокат, полиция также ничего не сообщает. ​

Статья 228 УК России в России – самая массовая. В 2018 году на ее долю пришлось 79% всех приговоров. На сбыт наркотиков – 228.1 статья – приходится 21%. По мнению ученых из РАН, эти две статьи зачастую используют “как самый простой способ изолировать неугодного человека и сломать ему жизнь”.

6 июля 2019 года по подозрению в незаконном сбыте наркотиков задержали журналиста “Медузы” Ивана Голунова, который в это время вел расследование о похоронном бизнесе в Москве. После привлечения внимания СМИ и общественности, уголовное дело закрыли, а пятерых бывших сотрудников полиции обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и в незаконном хранении наркотиков.