 

В США выразили мнение, что РФ и Саудовская Аравия «прекратили перепалки» по нефти

03.04.2020, 18:16, Новости дня

Американский лидер Дональд Трамп считает, что РФ и Саудовская Аравия «прекратили перепалки» из-за ситуации с нефтью и решили «перестать заливать рынок», сообщил главный экономический советник президента США Ларри Кудлоу.

«Президент Трамп поговорил по ряду поводов с президентом (России Владимиром) Путиным и Мохаммедом бен Салманом, наследным принцем Саудовской Аравии. Президент Трамп считает, что они, прекратив перепалки друг с другом, согласились по своим обязательствам – перестать искусственно заливать нефтью рынок, который и так уже чрезвычайно затоварен», – сообщил Кудлоу, передает РИА «Новости».

Ранее американские СМИ сообщили, что нефтяники США захотели вынудить Россию сократить добычу нефти.

В среду глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что РФ и Саудовская Аравия в скором времени могут договориться о сокращении добычи на 10 млн или 15 млн баррелей в сутки. Он выразил надежду на то, что «они достигнут соглашения» и «объявят о чем-то в скором времени».

Тем временем стало известно о подготовке переговоров ОПЕК+. 



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