У дочери Охлобыстина заподозрили коронавирус

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03.04.2020, 18:16, Новости дня

У 23-летней дочери актера Ивана Охлобыстина Анфисы заподозрили COVID-19.

Девушка находится дома на карантине, по данным «Рен ТВ» , такое решение приняли врачи.

Ранее с подозрением на коронавирус в больницу попал депутат Мосгордумы, актер и сценарист Николай Губенко. На прошлой неделе в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус госпитализировали Льва Лещенко и его жену Ирину, позднее артиста перевели в реанимацию, а через несколько дней перевели в обычную палату.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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