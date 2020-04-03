Юлия Пересильд узнала семейную тайну, которую от нее скрывали много лет

03.04.2020, 18:09, Разное

Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд узнала семейную тайну, которую от нее скрывали много лет. Новость потрясла заслуженную артистку РФ.

35-летняя актриса, сыгравшая одну из главных ролей в кинокартине «Зулейха открывает глаза», который скоро появится в эфире телеканала «Россия», рассказала, что семейная тайна была раскрыта практически во время съемок фильма. Юлии Пересильд стало известно, что её прапрадед расстрелян НКВД в 1938 году. Приговор родственнику артистки, доставленного из Эстонии, привели в исполнение под Ленинградом. Актриса сразу подумала, почему ни прабабушка, ни дедушка и бабушка никогда об этом не говорили.

Отметим, что родных, которые могли бы ответить Юлии Пересильд, почему они скрывали этот факт из биографии прадеда, уже нет в живых. По предположению заслуженной артистки РФ, её родственники просто боялись рассказать правду. Актриса полагает, что будет правильно, если после просмотра сериала «Зулейха открывает глаза» у кого-то появится желание лучше узнать историю своего рода, как это сделала она.