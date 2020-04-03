Названы обычные способы испортить автомобиль

03.04.2020, 18:09, Разное

Водителю не обязательно ездить на новом автомобиле по бездорожью или выжимать всю мощность из движка. Испортить машину можно, совершив безобидный поступок. Эксперты AdMe.ru назвали ряд обычных способов сломать транспорт.

Например, не рекомендуется перевозить на крыше тяжелые предметы, в частности, диваны. Средний седан выдерживает почти 70 кг груза, но даже такие показатели меняют аэродинамику машины. Во время езды происходит смещение груза назад, при этом увеличивается тормозной путь и расход горючего. В итоге повышается риск ДТП, поэтому перевозить тяжелое на крыше не стоит.

Многие водители в дороге пытаются протянуть как можно дольше на одной заправке, выжимая весь бензин. Между тем, это может привести к существенным расходам. Если постоянно осушать бак и не полностью заправлять, то конструкция перегреется и быстрее выйдет из строя.

Следующая ошибка – автолюбители не прогревают мотор в летнее время. Агрегату нужно достичь рабочей температуры, а это не меньше 90 градусов. Лишь в таком случае механизм сможет полноценно функционировать, и детали не станут истираться. Также важно помнить, что в жару металл расширяется, а при неожиданном охлаждении сжимается. К такому повороту событий краска не приспособлена, и на ней появляется коррозия. Предотвратить это можно, если подождать 10-15 минут перед тем, как отправлять транспорт на мойку.

В кинокартинах операторы демонстрируют, как водители управляют машиной, придерживая руль одной рукой, а второй сжимая рычаг переключения передач. Между тем, это несовместимо с правилами безопасного вождения. К тому же, в таком случае быстрее изнашиваются шестеренки. Другой фактор – броские покрытия, запрещенные в некоторых государствах. Автомобиль разрешается красить, но если выйдет добиться броского типа, то тогда аэродинамика навсегда изменится, что приведет к износу подвески, колес и увеличенным тратам горючего.