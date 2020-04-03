 

Вдова Лужкова вновь стала самой богатой россиянкой

03.04.2020, 17:55, Разное

Вдова бывшего мэра Москвы Елена Батурина вновь возглавила рейтинг самых богатых женщин России. Обновленный список опубликовало издание Forbes.

Состояние предпринимательницы оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Доход ее главной конкурентки, основательницы интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук, составляет 1 миллиард долларов.

Напомним, в феврале этого года лидером рейтинга стала Татьяна Бакальчук. Тогда ее активы оценивались в 1,4 миллиарда долларов. Доход вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова составлял 1,2 миллиарда долларов, сообщает URA.ru.



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