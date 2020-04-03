Стало известно о возвращении Меркель на работу после карантина

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03.04.2020, 17:55, Разное

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу вернулась на работу в свое ведомство. Результаты ее теста на коронавирус оказались отрицательными. Об этом сообщил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Напомним, Ангела Меркель ушла на карантин 22 марта. Это решение было принято в связи с тем, что у врача, который делал ей прививку, обнаружили COVID-19. Две недели канцлер работала из дома, участвуя в различных переговорах при помощи видеосвязи, сообщает VSE42.ru.



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