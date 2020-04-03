 

Капитана американского авианосца отстранили за попытку спасти экипаж от COVID-19

03.04.2020, 17:53, Новости дня

Капитана авианосца USS Theodore Roosevelt, на котором произошла крупная вспышка коронавируса, Брэтта Крузера отстранили от командования после написания им докладной в адрес руководства ВМС с предупреждением о необходимости решительных действий для спасения жизней экипажа.

«Я хочу сообщить, что по моему решению командующий авианосцем USS Theodore Roosevelt капитан Брэтт Крузер освобожден от своей должности», – приводит RT слова и.о. министра ВМС США Томаса Модли в эфире CNN.

СМИ отмечает, что отстранение Крузера от командования выглядит так, будто его наказывают за попытку спасти жизни команды.

«Нет, я так совсем не думаю. Нам придется немного подождать, потому что, насколько я помню, на этот счет будет пресс-конференция Министерства обороны. Но я вовсе так не думаю. Вовсе нет, ни капельки», – сообщил в ответ на это предположение президент США Дональд Трамп.

По словам Модли, капитана отстранили из-за того, что он решил действовать за пределами цепи командования и отправил докладную записку по незащищенному каналу.

Ранее США стали страной с наибольшим числом смертей от коронавируса за сутки. За сутки в США умерли 1169 человек с коронавирусной инфекцией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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