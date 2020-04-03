 

Ирина Понаровская восхитила поклонников снимком внучки-мулатки

03.04.2020, 17:53, Разное

Советская и российская джазовая и эстрадная певица, киноактриса, телеведущая Ирина Понаровская восхитила поклонников снимком внучки-мулатки. Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте заслуженной артистки РФ.
67-летняя исполнительница написала, что сегодня дочке её сына Энтони Родда, которую она назвала своим маленьком Божеством, исполнилось 2 года. «Чудо мое! Бабушка бесконечно любит тебя!» – призналась Понаровская, отметив, что Шарлотта родилась для того, чтоб освещать своим светом все вокруг; чтоб все узнали, какой прелестной может быть маленькая девочка.

Поклонники пришли в восторг от фото внучки-мулатки Ирины Понаровской. «Космическая красотка!», «Какая куколка», – написали Instagram-подписчики, присоединившись к поздравлению с Днем рождения и пожелав Шарлотте здоровья, любви и добра.



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