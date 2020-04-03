Врачи рассказали о наличии средств индивидуальной защиты в больницах Новгородской области

03.04.2020, 17:53, Новости дня

Заместитель главного врача по хирургической работе Новгородской областной клинической больницы Сергей Новиков сообщил, что в медучреждении есть все необходимые для работы средства индивидуальной защиты – перчатки, медицинские маски и антисептики.

«В нашей больнице есть необходимые средства защиты для работы. Полагаю, что такая ситуация и в других учреждениях здравоохранения. Если есть желающие, которые сейчас, во время самоизоляции, готовы оказать поддержку больницам, то они должны делать это с умом. Ведь помощь можно оказать по-разному. Мы продолжаем работать на своих местах. Неоднократно говорил и еще раз повторюсь, что нам некогда заниматься пиаром и политикой», – приводят его слова «Новгородские ведомости».

В свою очередь главный врач Боровичской ЦРБ Вадим Ладягин заявил, что медучреждения вправе использовать в своей работе исключительно сертифицированные средства индивидуальной защиты и поэтому не любая благотворительная помощь может быть принята. «Мы готовы принимать благотворительную помощь. Но здравый рассудок терять не стоит. Если у вас возникает желание помочь, свяжитесь со Штабом волонтеров: передать маски, перчатки можно через них. Сегодня в регионах непростая эпидемиологическая обстановка, в условиях карантина привычный порядок работы меняется. Подвергать опасности жизнь и здоровье медицинского персонала и благотворителей совершенно неразумно», – сказал Ладягин.

Ладягин рассказал и о новом режиме работы медицинских учреждений Новгородской области, введеном в связи с угрозой коронавируса. «Просто так теперь в больницу не проникнуть, потому что существует определенный жесткий режим. Еще раз говорю: это сохраняет жизни, как и самих пациентов, так безусловно сохраняет и наших медицинских работников», – приводит его слова 53news.

В Новгородской области по состоянию на 2 апреля было зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции. Первый пациент уже выздоровел и выписан после двух отрицательных тестов.

Напомним, в апреле РФ выйдет на производство 4 млн различных типов защитных масок в сутки.