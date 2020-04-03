 

Врачи рассказали о наличии средств индивидуальной защиты в больницах Новгородской области

03.04.2020, 17:53, Новости дня

Заместитель главного врача по хирургической работе Новгородской областной клинической больницы Сергей Новиков сообщил, что в медучреждении есть все необходимые для работы средства индивидуальной защиты – перчатки, медицинские маски и антисептики.

«В нашей больнице есть необходимые средства защиты для работы. Полагаю, что такая ситуация и в других учреждениях здравоохранения. Если есть желающие, которые сейчас, во время самоизоляции, готовы оказать поддержку больницам, то они должны делать это с умом. Ведь помощь можно оказать по-разному. Мы продолжаем работать на своих местах. Неоднократно говорил и еще раз повторюсь, что нам некогда заниматься пиаром и политикой», – приводят его слова «Новгородские ведомости».

В свою очередь главный врач Боровичской ЦРБ Вадим Ладягин заявил, что медучреждения вправе использовать в своей работе исключительно сертифицированные средства индивидуальной защиты и поэтому не любая благотворительная помощь может быть принята. «Мы готовы принимать благотворительную помощь. Но здравый рассудок терять не стоит. Если у вас возникает желание помочь, свяжитесь со Штабом волонтеров: передать маски, перчатки можно через них. Сегодня в регионах непростая эпидемиологическая обстановка, в условиях карантина привычный порядок работы меняется. Подвергать опасности жизнь и здоровье медицинского персонала и благотворителей совершенно неразумно», – сказал Ладягин.

Ладягин рассказал и о новом режиме работы медицинских учреждений Новгородской области, введеном в связи с угрозой коронавируса. «Просто так теперь в больницу не проникнуть, потому что существует определенный жесткий режим. Еще раз говорю: это сохраняет жизни, как и самих пациентов, так безусловно сохраняет и наших медицинских работников», – приводит его слова 53news.

В Новгородской области по состоянию на 2 апреля было зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции. Первый пациент уже выздоровел и выписан после двух отрицательных тестов.

Напомним, в апреле РФ выйдет на производство 4 млн различных типов защитных масок в сутки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / “Был бы жив Гагарин, ему бы предложили”. Венедиктов объяснил, почему поправку об обнулении сроков Путина внесла Терешкова

09.02 / Гончарук о лесном хозяйстве Украины: Правила игры изменились

23.03 / В Китае выздоровели почти 90% заболевших коронавирусом

25.03 / ФРС запустила биржевое ралли. Как долго сохранится оптимизм?

20.02 / COVID-19: Число погибших превысило 2,1 тысячи человек. Еще два россиянина заболели на лайнере Diamond Princess

23.03 / Против заразившейся коронавирусом главной инфекционистки Ставрополья возбудили уголовное дело

03.02 / Сутки на Донбассе. 12 обстрелов, ранены трое украинских военных – штаб ООС

24.03 / Минсельхоз заявил об отсутствии дефицита продуктов

25.02 / Умер маршал СССР Дмитрий Язов

07.02 / Российский блогер показал «лайфхаки», помогающие избежать коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска