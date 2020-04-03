 

Путин обсудил с Совбезом противодействие распространению коронавируса

03.04.2020, 17:53, Новости дня

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ проблемы противодействия распространению коронавируса в стране, а также темы состоявшихся в последнее время международных контактов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Состоялось детальное обсуждение темы борьбы с коронавирусом в нашей стране», – сказал он, уточнив, что оперативное совещание проходило в режиме видеоконференции.

«Кроме того, президент информировал участников совещания о своих недавних контактах с президентами США, ЮАР, Сербии и Турции», – добавил Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, на совещании «обсуждалось также положение дел на мировых энергетических рынках». «Участники встречи также обменялись мнениями по ряду текущих моментов внутрироссийской социально-экономической повестки дня», – сказал Песков.

В четверг президент Владимир Путин поручил правительству и регионам вместе с ЦБ принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением коронавируса. На совещании с президентом премьер Михаил Мишустин сообщал, что на борьбу с коронавирусом и антикризисные меры зарезервировано 1,4 трлн рублей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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