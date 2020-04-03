Медики рассказали о продуктах, усугубляющих кашель

03.04.2020, 17:53, Разное

Медики предупредили о продуктах, усугубляющих кашель. Они не советуют во время болезни употреблять сахаросодержащие пищевые изделия.

Определенные продукты могут вызывать излишек слизи, поэтому употреблять их следует в скромном количестве. Заметное улучшение симптомов можно обнаружить уже через пару дней после коррекции питания. Сахар способен усилить воспалительные процессы в организме, но и способствует накоплению продукта секреции клеток, что относится не только к пищевым изделиям, но и к подслащиванию чая или кофе. Самый оптимальный вариант при кашле – это употребление фруктов, так как они считаются природным источником глюкозы.

Увеличивают выделение слизи молочные продукты, ведь там есть казеин. Их употребление скажется на носовых пазухах и горле. При заболевании гриппом больному лучше всего отказаться от мяса и рыбы. В долгосрочной перспективе стоит ограничить блюда животного происхождения до нескольких приемов в течение недели. В этот же перечень попали и продукты из сои.