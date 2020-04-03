Антикоррупционный суд закрыл дело против экс-прокурора Кулика

03.04.2020, 17:31, Новости дня

Высший антикоррупционный суд Украины 2 апреля закрыл дело против бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика, которого обвиняли в незаконном обогащении, сообщил “Судовий репортер”.

Ходатайство о закрытии дела подал заместитель руководителя САП Максим Грищук.

Прокурор Андрей Касьян на заседании пояснил, что прокуратура вынуждена просить о закрытии дела в связи с решением Конституционного Суда, который признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Адвокат Кулика сообщил, что тот не признает свою вину, но против закрытия дела не выступает.

Суд также отменил арест недвижимости и банковских счетов Кулика и Ирины Немец, которая является матерью его детей.

По данным следствия, за время работы в военной прокуратуре Кулик приобрел имущества на сумму около 2,86 млн грн, что превышает его официальные доходы. Якобы для сокрытия этих активов (речь идет о квартире и машино-месте) он зарегистрировал их на Немец.

В октябре 2016 года САП передала в суд уголовное производство в отношении Кулика.

В апреле 2017 года Кулика перевели на работу в департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины, а в ноябре 2019 года тогдашний прокурор Руслан Рябошапка уволил Кулика из органов прокуратуры, поскольку тот не прошел переаттестацию.