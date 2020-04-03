 

Приговор Дронову и Зайцевой за смертельное ДТП в Харькове оставлен в силе – Верховный Суд Украины

03.04.2020, 17:31, Новости дня

3 апреля Верховный Суд (ВС) Украины оставил без изменения решение суда, приговорившего к 10 годам лишения свободы Алену Зайцеву и Геннадия Дронова, участников произошедшего в октябре 2017 года в Харькове ДТП, жертвами которого стали шесть человек. Об этом проинформировал сайт ВС Украины.

“Коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников Зайцевой и Дронова, каждый из которых получил наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года”, – сказано в сообщении.

Полный текст решения Верховный Суд пообещал огласить 8 апреля.

В результате ДТП с участием машин Зайцевой и Дронова 18 октября 2017 года погибли шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

26 февраля суд вынес обвинительный приговор Дронову и Зайцевой – 10 лет тюрьмы.

Адвокат Дронова 22 марта обжаловал решение суда. 26 марта в суд поступили жалобы на приговор от Зайцевой.

Харьковский апелляционный суд в августе 2019 года оставил приговор без изменений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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