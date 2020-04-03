В Украине начал работу портал госуслуг “Дія”

03.04.2020, 17:31, Новости дня

Министерство цифровой трансформации Украины 2 апреля сообщило о начале работы портала государственных услуг “Дія”.

“Открыть собственное дело за 10 минут, оформить помощь при рождении ребенка, получить необходимую справку, проверить данные о себе в государственных реестрах – все это можно быстро и удобно сделать онлайн на портале государственных услуг “Дія”, – заявили в министерстве.

С полным списком услуг, которые уже доступны на портале, можно ознакомиться здесь.

На “Дії” можно зарегистрироваться в Кабинете гражданина – тогда пользователь получит доступ к информации о себе в пяти госреестрах: Едином госреестре юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций, реестре прав на недвижимое имущество, реестре зарегистрированных транспортных средств и их владельцев, земельном кадастре, а также реестре обременений движимого имущества.

В Кабинете гражданина доступны документы, которые отображаются в мобильном приложении “Дія”, – свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение. Позже будут доступны ID-карта и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

“В ближайшее время на портале появятся оптимизированные услуги по прописке ребенка онлайн, услугам в сфере строительства, социальной защите и регистрации юридических лиц”, – добавили в министерстве.

Авторизоваться на портале можно с помощью электронной подписи или сервиса id.gov.ua.

Мобильное приложение “Дія” запустили 6 февраля. С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам.

На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (при этом отображаются только документы, выданные после 2013 года; если права или техпаспорт выданы раньше, нужно пройти дополнительную верификацию в кабинете на сайте Главного сервисного центра МВД, однако запросы могут рассматриваться больше месяца).

Впоследствии в приложении появится возможность добавить внутренний и заграничный паспорта, ID-карту, а также цифровые версии студенческого и ученического билетов.