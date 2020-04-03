В МЭР уточнили условия «антикризисных» кредитов на заработную плату

03.04.2020, 17:30, Новости дня

Министр экономического развития Максим Решетников объяснил условия и принцип действия «антикризисных» кредитов на заработную плату.

На брифинге министра спросили о том, насколько обоснованы условия «антикризисных» кредитов со стороны банков, объявивших, что после полугода для заемщиков возникнут проценты.

«У нас есть две программы. Одна программа – переноса кредитов: три по трети. Там, еще раз подчеркну, процентные платежи предприятий на две трети уменьшаются. Треть берут на себя банки, треть – федеральный бюджет, а по оставшейся трети у компании, предпринимателя есть выбор: платить их в это время, если такие возможности есть, если возможностей нет – присоединить их к телу кредита и начать выплачивать через полгода. Поэтому там уровень платежей существенно снижен», – ответил Решетников, слова которого приводятся на сайте кабмина.

Министр подтвердил, что шесть месяцев проценты по кредитам на заработную плату начисляться не будут. «А дальше – 4%, это существенно ниже ставки рефинансирования, то есть абсолютно льготные проценты», – добавил глава МЭР.

«Мы договорились с коммерческими банками, что они на этой программе не зарабатывают. Они под 4% получают льготные деньги от Банка РФ и под те же 4% по истечении шести месяцев, соответственно, предлагают предприятиям уплачивать этот процент», – сказал Решетников.

Между тем, общая оценка стоимости пакета мер поддержки бизнеса, который сейчас предлагается, составляет 1,3 трлн рублей. Из них более 600 млрд рублей, что называется, – живыми деньгами, 500 млрд рублей – это гарантии, еще достаточно видимый объем – это реструктуризация кредитов регионам, потому что поддержка региональных бюджетов тоже является крайне важной, подчеркнул он.

«И конечно, это отсрочка по уплате налогов, те суммы, которые я называл. Поэтому объем пакета большой, но в целом на сегодняшний момент все расходы федерального бюджета являются антикризисными. Почему? Потому что, с одной стороны, во многие программы мы сейчас вносим изменения и их корректируем с учетом ситуации, которая есть», – сказал глава МЭР.

«Более того, мы сейчас проводим детальный анализ всех расходов, которые у нас в направлении поддержки экономики есть, с тем чтобы максимально консолидировать все на этих первоочередных мерах, самых эффективных, чтобы дать возможность предприятиям сейчас это сложное время как-то перетерпеть, прожить, дождаться того, когда экономика вернется к более привычному режиму работы. Это первое», – добавил он.

«И второе. Вообще все расходы федерального бюджета в целом являются антикризисными, потому что они формируют стабильный спрос в экономике. Сейчас у нас экономика столкнулась с ограничениями по экспорту – ввиду конъюнктуры, которая сложилась. У нас ограничения по внутреннему спросу, мы это тоже понимаем. Поэтому спрос со стороны бюджетов всех уровней, в первую очередь федерального бюджета, на сегодняшний момент крайне важен для всех предприятий, которые в конечном итоге выполняют эти заказы и создают рабочие места. Поэтому отдельными поручениями до федеральных органов власти доведена необходимость ритмичной контрактации всех тех программ, которые на данный момент являются необходимыми. В особенности – ремонты дорог, стройки и так далее. То есть те программы, которые обладают очень большим мультипликативным эффектом в экономике, которые создают и поддерживают максимальное число рабочих мест», – сказал министр.

Ранее в Кремле подчеркивали, что власти будут анализировать эффективность работы первого пакета мер поддержки бизнеса на фоне коронавируса.

В четверг президент Владимир Путин поручил правительству и регионам вместе с ЦБ принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением коронавируса. На совещании с президентом премьер Михаил Мишустин сообщал, что на борьбу с коронавирусом и антикризисные меры зарезервировано 1,4 трлн рублей.

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