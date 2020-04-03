Кто больше: Малахов и Борисов соперничают за эфир с Самойловой, предлагая больше миллиона рублей

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03.04.2020, 17:30, Разное

После сообщения супруги Джигана Оксаны Самойловой о решении развестись популярные телешоу устроили настоящие торги за право послушать её откровения в эфире. Предлагаемые суммы уже превышают миллион рублей, выступление самого рэпера оценивается дешевле.
Проблемы звездной семьи активно обсуждаются в сети, благо с обеих сторон информация поступает стабильно. Это дало возможность Тимати даже назвать супругов главными ньюсмейкерами страны в последние месяцы. Его поддержала продюсер Яна Рудковская, которая на основании давнего знакомства с Джиганом утверждает, что все известные в деталях «выходки» рэпера противоречат её представлениям о нем. Поклонники же отмечают, что запрещенные вещества, в употреблении которых уличен отец четверых детей, существенным образом изменяют поведение и характер личности. Неоднозначно оцениваются и посты Самойловой. Кто-то решительно поддерживает идею развода, некоторые считают, что в своем аккаунте в Instsgram модель показывает только одну сторону медали, и не верят её страшной фразе о том, что она не «хочет просыпаться в этот мир».

В любом случае ток-шоу с её участием привлечет огромное количество зрителей, поэтому Борисов и готов выложить 1 млн 300 тысяч рублей, а его конкурент Малахов повышает ставку на 100 тысяч. Кстати, выход Джигана в эфир оценивается ниже. Пока еще супружеская пара не отвечает на эти предложения, но поклонники уже обсуждают все «за» и «против» подобного заработка на демонстрации личной жизни.



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