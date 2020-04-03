 

Дима Билан на карантине «сходил» на шашлыки с Клавой Кока

03.04.2020, 17:30, Разное

Дима Билан вместе со своей коллегой и подругой Клавой Кока «сходил» на шашлыки. Правда, артисты сделали это виртуально.
В период карантина весь мир изолировался, и люди, находясь дома, развлекаются, как могут. Дима Билан и Клава Кока решили «сходить» на шашлыки, удобно расположившись на полу перед огромным экраном. На нем можно увидеть мангал с шампурами, на которые нанизаны аппетитные куски мяса. Артисты, изображая отдых на природе, даже «раздували» огонь: Дима Билан дул на дрова, а его подруга размахивала куском картона. «Шел 5 день самоизоляции…» – подписал пост знаменитость.

Поклонники оценили юмор исполнителей, но больше всего их заинтересовал тот факт, что коллеги часто проводят время вместе. Звезды даже «самоизолировались» вдвоем, подметили фолловеры. «Вы встречаетесь?» – не выдержали самые любопытные, но не получили ответ.
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