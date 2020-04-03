 

Путин поручил установить ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с тремя и более детьми

03.04.2020, 17:25, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов изучить вопрос об установлении к 2024 году во всех субъектах РФ ежемесячных денежных выплат малообеспеченным семьям.

Выплата положена семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. Правительство должно представить предложения до 1 июня.

Органы исполнительной власти регионов обязаны обеспечить своевременные выплаты в рамках мер господдержки семей с детьми.

Власти регионов обязаны принять меры по сохранению доплат и надбавок к зарплате, которые установлены законодательством для педагогов государственных общеобразовательных организаций до назначения им выплат за классное руководство.

Доклад о выполнении этих двух поручений необходимо представить до 15 июня, а далее доклад надлежит представлять один раз в полгода.



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