Форвард “Рейнджерс” Панарин купил 1500 масок для больницы Нью-Йорка

03.04.2020, 17:25, Новости дня

Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин закупил 1500 масок для одной из больниц Нью-Йорка, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA).

"Панарин помогает тем, кто находится на передовой. В больницу специальной хирургии №95 в Нью-Йорке доставили 1500 масок", – пишет NHLPA в Twitter.

👏 @artemiypanarin helping those on the frontline yesterday with this much-needed delivery of 1,500 N95 masks to the Hospital for Special Surgery in New York City. pic.twitter.com/BsK5Ms2SSy

— NHLPA (@NHLPA) April 3, 2020

28-летний уроженец челябинской области стал игроком "Рейнджерс" летом 2019 года, перейдя из "Коламбуса". Панарин в текущем сезоне в составе команды из Нью-Йорка принял участие в 69 играх, в которых набрал 95 очков (32 гола + 63 передачи).

Стоит отметить, что Артемий не первый спортсмен, который тратит свои деньги на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Так, например, футболисты Лионель Месси и Роберт Левандовски, а также теннисист Новак Джокович пожертвовали по миллиону евро.

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович также внес вклад в борьбу с COVID-19. Российский предприниматель предоставил для проживания номера отеля на территории клубного стадиона "Стэмфорд Бридж" сотрудникам Национальной службы здравоохранения.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся – более миллиона человек, из которых 54 тысячи скончались.